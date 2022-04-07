Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это тяжелое поражение и один из худших первых таймов в нашем исполнении, которые я только видел здесь, на «Стэмфорд Бридж». На этом уровне так играть нельзя ни в смысле командных взаимодействий, ни индивидуально.

Каждый из нас был далек от необходимого уровня игры. Мы не делали на поле даже того, что для нас является обычным, были далеки от себя самих. При таких обстоятельствах, разумеется, проигрываешь", — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.