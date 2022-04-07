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Эмери: «Собираемся попробовать обыграть «Баварию» еще раз»

Эмери заявил, что «Вильярреал» постарается победить «Баварию» в ответном матче
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Унаи Эмери.
Фото AFP

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Мы не собираемся ограничиваться хорошей игрой в одном матче. Собираемся попробовать обыграть «Баварию» еще раз.

Победы со счетом 1:0 мало. «Бавария» — фаворит, для нее проигрывать ненормально. Мы можем порадоваться, но должны быть осторожны. Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть «Баварию». Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче», — приводит слова Эмери Marca.

В первом матче единственный гол забил нападающий «Вильярреала» Арно Груневелд. Вторая игра состоится 12 апреля в Мюнхене.

Источник: https://www.marca.com/futbol/champions-league/villarreal-bayern-munich-directo/2022/04/06/01_0103_20220406_449_156.html
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Унаи Эмери
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