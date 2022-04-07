Нагельсманн назвал заслуженным поражение от «Вильярреаля» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (0:1).

«Мы заслужили поражение. Команда выглядела не очень хорошо. В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, а также мы создали мало моментов в нападении. Второй тайм получился уже совсем сумасшедшим.

Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но, вообще, могли пропустить еще два мяча», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

В ответном матче «Бавария» будет играть дома на «Альянц-Арене» 12 апреля.