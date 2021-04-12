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Томас Тухель: «Порту» в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача»

17:21
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пассивный футбол? Так мы не играем, и я не думаю, что стоит менять свой подход, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 12 апреля. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.

Наверное, «Порту» в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол».

Матч «Порту» — «Челси» состоится 13 апреля. Начало в 22.00 по московскую времени. В первом матче «Челси» победил 2:0.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры