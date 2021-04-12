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Консейсау рассказал о задачах «Порту» на ответный матч Лиги чемпионов против «Челси»

17:31
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Мы уверены и знаем, что перед нами стоит сложная задача. Ощущение, которое ты получаешь от того, что представляешь этот исторический клуб, всегда присутствует на поле. В таких играх чрезмерное усердие может быть вредным.

Мы должны быть сплоченной командой, забивать голы, но и не пропускать. В первом матче мы были хороши, но не слишком, иначе выиграли бы. Постараемся сделать все, чтобы стать лучшей командой», - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Порту» проиграл «Челси» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Челси - Порту

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры