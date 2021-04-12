Флик заявил, что «Бавария» сделает все ради победы над «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Ханс Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«У нас было много шансов в первом матче, но не были настолько готовы. Мы должны работать лучше. Знаем, что это будет нелегко, но сделаем все ради победы.

Мы должны забить как минимум два гола. Это будет непростая задача, но это те игры, ради которых команда играет в футбол. Хотим вызвать небольшое расстройство в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся», - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» уступила «ПСЖ» со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет завтра, 13 апреля, в Париже. Начало – в 22:00 по московскому времени.