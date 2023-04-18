Мюллер верит, что «Бавария» может отыграться в ответном матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер верит, что у клуба есть шанс отыграться в противостоянии с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «горожан» со счетом 3:0.

«Мы верим, что у нас все еще есть шанс. Мы должны хорошо начать, может быть, вести 1:0 к перерыву. Нам не нужно вести 3:0 после 10-й минуты, но мы должны забить и продолжать в том же духе. Если мы забьем второй на 80-й, у нас еще будет 15 минут. Я верю, что это возможно», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Ответная игра состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 мск.