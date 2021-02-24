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Только три игрока в плей-офф Лиги чемпионов забивали «Атлетико» Симеоне на выезде

03:13

«Челси» на выезде переиграл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол забил форвард Оливье Жиру ударом ножницами через себя.

Как сообщает Transfermarkt, только три игрока забивали на выезде в ворота «Атлетико», когда его тренировал Диего Симеоне. До Жиру это делали Иско (в 2017-м) и Кака (в 2014-м).

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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