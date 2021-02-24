Только три игрока в плей-офф Лиги чемпионов забивали «Атлетико» Симеоне на выезде

«Челси» на выезде переиграл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол забил форвард Оливье Жиру ударом ножницами через себя.

Как сообщает Transfermarkt, только три игрока забивали на выезде в ворота «Атлетико», когда его тренировал Диего Симеоне. До Жиру это делали Иско (в 2017-м) и Кака (в 2014-м).