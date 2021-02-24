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Облак призывает «Атлетико» не вешать нос

02:57
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Таков футбол, -- цитирует вратаря официальный сайт УЕФА 24 февраля. — Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь... У нас все еще есть ответный поединок, поэтому надо не вешать нос. Сейчас все мысли заняты только желанием отыграть отставание.

В последнее время многое работает против нас. Переживаем не лучший момент, но все исправится. Надо сохранять позитивный настрой. Сезон долгий, в нем случаются тяжелые отрезки. Но мы должны показать силу и сплоченность своего коллектива».

Ответная игра состоится 17 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029474--atletico-vs-chelsea/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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