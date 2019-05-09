00:56 | Футбол — Лига чемпионов

Тоби Алдервейрелд: "Тоттенхэм" наконец-то заиграл в футбол после второго пропущенного мяча"

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Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) признался, что команде было тяжело психологически.

– В психологическом плане нам было очень тяжело, – цитирует пресс-служба УЕФА Алдервейрелда. – Знали, что надо забивать три мяча. Было трудно, но во втором тайме мы сыграли невероятно и показали, что больше хотим победить. Мы наконец-то заиграли в футбол после второго пропущенного мяча. Фернандо Льоренте усилил игру, а скорость Лукаса Моуры просто феноменальна. Я очень горжусь командой.

Надо отдать должное "Аяксу" и его болельщикам. Мне импонирует их философия. Я рад, что мы разделили эту историю с ними. Наши результаты показывают, как спрогресировала наша команда за последние годы. Мы занимаем четвертое место в чемпионате и сыграем в финале Лиги чемпионов. При этом некоторые люди по-прежнему высказывают недовольство.

Аякс – Тоттенхэм Хотспур

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000983/match=2027159/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/2 финала
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