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Сегодня, 01:27

Тибо Куртуа заявил, что «Реал» плохо играл в матче с «ПСЖ»

Анна Горшкова
Корреспондент

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали неплохо, но, возможно, мы не были достаточно уверены на поле и в результате пострадали из-за этого, недостаточно хорошо контратакуя. Пропустили глупый гол, Килиан Мбаппе проскочил мимо двоих и сумел пробросить мяч между моими ногами. Это трудно принять, но мы сыграли плохо», — приводит слова голкипера BBC Sport.

Также Куртуа прокомментировал пенальти Лионеля Мессии, который он отбил.

«Я много изучал пенальти Лионеля Месси и старался играть с ним, когда был на линии. Также нужно иметь немного удачи», — отметил он.

Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе на 94-й минуте.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/57740721
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