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Сегодня, 01:14

«Реал» не нанес ни одного удара в створ ворот в матче с «ПСЖ»

Анна Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» — «Реал» — 1:0. Карим Бензема (слева).
Фото Reuters

Мадридский «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:1) не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

Испанской команде по ходу игры удалось лишь сделать два удара в сторону ворот противника и заработать один угловой.

«Реал» за последние пять игр во всех турнирах одержали лишь одну победу — над «Гранадой» (1:0) 6 февраля в чемпионате Испании.

В ЛЧ «ПСЖ» и «Реал» встречались семь раз. Французский клуб одержал победу два раза, испанский три раза, а две встречи завершились вничью.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдет в Мадриде 9 марта.

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