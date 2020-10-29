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Теллес не смог сыграть с «Лейпцигом» из-за коронавируса

08:26
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что защитник «красных дьяволов» Алекс Теллес не смог принять участия в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (5:0) из-за положительного теста на коронавирус.

— Теллес сдал положительный тест на коронавирус, он не в команде уже несколько дней, — приводит Goal.com слова Сульшера. — У Алекса нет симптомов, он скоро вернется в состав.

Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» в начале октября 2020 года. 27-летний бразилец провел один матч в составе новой команды и не отличился результативными действиями.

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