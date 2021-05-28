Тарханов отдает предпочтение «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».

«Обе команды достойны победы. Но я буду болеть за «Манчестер Сити», их футбол нравится больше. Плюс хочется, чтобы трофей взял Саша Зинченко, поигравший за «Уфу». При этом не уверен, что футбол будет зрелищным. Обе команды нацелены на результат, поэтому будут осторожничать. Если «Сити» забьет первым, то «Челси» раскроется и станет намного интереснее», — приводят «Известия» слова Тарханова.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Ранее Игорь Колыванов заявил, что ожидает увидеть в предстоящем финале Лиги чемпионов серию пенальти.