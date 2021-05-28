Червиченко: «Если «Спартак» встретится с «Бенфикой» или «Монако», то о ЛЧ можно забыть»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» оценил потенциальных соперников московского клуба в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Красно-белые могут сыграть с «Монако», «Бенфикой», «Селтиком», венским «Рапидом», «Галатасараем» и датским «Мидтьюлланном». Жеребьевка пройдет 19 июля.

«Я могу сказать так: если соперником «Спартака» станет «Бенфика» или «Монако», то о Лиге чемпионов точно можно забыть. С австрийцами последнее время мы тоже играем тяжело. «Селтик» — британские дуболомы, с ними красно-белым будет полегче. Вполне возможно, что их они и пройдут. Главное, чтобы не попались «Монако» и «Бенфика». «Спартак» может быть фаворитом в Европе только по былым заслугам. Если судить по нынешнему состоянию команды, то вне зависимости от соперника красно-белые фаворитом являться не будут», — сказал Червиченко «СЭ».

(Владимир Пушкарев)