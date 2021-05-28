Колыванов ожидает, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» будет серия пенальти
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».
««Челси» и «Манчестер Сити» — очень качественные команды, с потрясающими набором игроков. Мне больше импонирует «Сити». Футбол Гвардиолы для зрителей, он влюбляет в себя. Не сказал бы, что у Тухеля оборонительная модель, но футбол не такой яркий, больше нацеленный на результат. Думаю, голов будет немного, счет будет небольшой — 1:1 и дело дойдет до серии пенальти», — цитируют «Известия» Колыванова.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья вратаря Эдуара Менди и полузащитника Н'Голо Канте перед финалом.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1170283/gosha-chernov-elizaveta-denisova/britanskii-znak-vyigraet-li-manchester-siti-svoiu-pervuiu-lch
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