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Колыванов ожидает, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» будет серия пенальти

11:58
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

««Челси» и «Манчестер Сити» — очень качественные команды, с потрясающими набором игроков. Мне больше импонирует «Сити». Футбол Гвардиолы для зрителей, он влюбляет в себя. Не сказал бы, что у Тухеля оборонительная модель, но футбол не такой яркий, больше нацеленный на результат. Думаю, голов будет немного, счет будет небольшой — 1:1 и дело дойдет до серии пенальти», — цитируют «Известия» Колыванова.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья вратаря Эдуара Менди и полузащитника Н'Голо Канте перед финалом.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1170283/gosha-chernov-elizaveta-denisova/britanskii-znak-vyigraet-li-manchester-siti-svoiu-pervuiu-lch

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры