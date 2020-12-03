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Сульшер верит в выход «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов

04:03
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после поражения от «ПСЖ» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:3) отметил, что судьба его команды остается в ее руках. «МЮ» лидирует в таблице своей группы, имея 9 очков, но у парижан и «Лейпцига» столько же.

— Наша судьба все еще в наших руках, — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера. — Если победим в Лейпциге, пройдем дальше. Мы хотим выступать в Лиге чемпионов и должны хорошо сыграть на следующей неделе.

Манчестер Юнайтед — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029445--man-united-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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