Станислав Крицюк о тактике «Зенита»: «Мы пока только притираемся друг к другу»
Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Челси» (0:1)
— Что было самым сложным против «Челси»?
— Как показала игра, выходить в атаку. Обороняться тоже было сложно. Но ребята бились, старались. Не получалось качественно выходить в атаку. Много пространства давали в середине.
— Ваши итоги матча?
— Не могу сказать, лучший ли это матч «Зенита». Но ребята действовали в обороне хорошо. Думаю, мы сделаем выводы и поработаем над ошибками. Надеюсь, улучшим игру.
— Изучали игроков соперника персонально?
— Конечно, были нарезки лично для меня. Смотрели, кто как бьет, с какой ноги. Смотрели видео, где игроки по -азному действовали при угловых. Это непросто, но в большинстве случаев у нас все получилось.
— Вы сыграли два матча за «Зенит». Есть разница, по какой схеме играть в воротах?
— Есть разница, свои нюансы. Но мы пока только притираемся друг к другу. Мы не так давно собрались вместе, с Барриосом я вообще впервые выходил на поле.
Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.
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