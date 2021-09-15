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«Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов восемь матчей. Правда, до антирекорда «Спартака» минимум два года

01:48
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Проиграв в Лондоне «Челси» «Зенит» продлил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов, которая продолжается восемь матчей.

После домашнего успеха в противостоянии с «Лионом» питерцы потерпели уже семь поражений при единственной ничьей с «Лацио». Неудачную серию такой же длины в 2003 году «Локо» прервал разгромом «Интера». Дольше из российских команд не знали побед ЦСКА (дважды), «Локомотив», серия которого продолжается, и «Спартак». Причем две победы красно-белых — над «Арсеналом» и «Спортингом» — разделили шесть лет и 22 встречи.

Самые продолжительные безвыигрышные серии российских команд в Лиге чемпионов

Команда

Годы

И

Н

П

М

С кем прервали

Спартак

2001-2007

22

5

17

13-53

Спортинг Л (г) -3:1

Локомотив

2019-н.в.

11

3

8

7-20

?

ЦСКА

2006-2009

10

2

8

10-22

Бешикташ (д) — 3:1

ЦСКА

2015-2017

10

4

6

7-17

Бенфика (г) — 3:1

Локомотив

2002-2003

8

2

6

3-12

Интер (д) — 3:0

Зенит

2019-н.в.

8

1

7

4-17

?

ЦСКА

1992-2004

7

3

4

2-11

ПСЖ (д) — 2:0

Рубин

2009-2010

7

5

2

1-4

Копенгаген (д) — 1:0

ЦСКА

2013-2014

7

1

6

8-20

Манчестер Сити (г) — 2:1

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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