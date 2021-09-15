«Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов восемь матчей. Правда, до антирекорда «Спартака» минимум два года

Проиграв в Лондоне «Челси» «Зенит» продлил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов, которая продолжается восемь матчей.

После домашнего успеха в противостоянии с «Лионом» питерцы потерпели уже семь поражений при единственной ничьей с «Лацио». Неудачную серию такой же длины в 2003 году «Локо» прервал разгромом «Интера». Дольше из российских команд не знали побед ЦСКА (дважды), «Локомотив», серия которого продолжается, и «Спартак». Причем две победы красно-белых — над «Арсеналом» и «Спортингом» — разделили шесть лет и 22 встречи.

Самые продолжительные безвыигрышные серии российских команд в Лиге чемпионов