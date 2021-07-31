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Стала известна заявка «Спартака» на третий отборочный раунд Лиги чемпионов

21:51
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«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Стала известная заявка московского клуба на эту стадию еврокубка.

Вратари: Максименко, Ребров, Акмурзин.

Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов.

Полузащитники: Хендрикс, Мозес, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Зобнин, Мирзов.

Нападающие: Соболев, Понсе, Ларссон, Мелкадзе, Промес.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?

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