Стала известна заявка «Спартака» на третий отборочный раунд Лиги чемпионов

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Стала известная заявка московского клуба на эту стадию еврокубка.

Вратари: Максименко, Ребров, Акмурзин.

Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов.

Полузащитники: Хендрикс, Мозес, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Зобнин, Мирзов.

Нападающие: Соболев, Понсе, Ларссон, Мелкадзе, Промес.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа.