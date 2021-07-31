Стала известна заявка «Спартака» на третий отборочный раунд Лиги чемпионов
21:51
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Стала известная заявка московского клуба на эту стадию еврокубка.
Вратари: Максименко, Ребров, Акмурзин.
Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов.
Полузащитники: Хендрикс, Мозес, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Зобнин, Мирзов.
Нападающие: Соболев, Понсе, Ларссон, Мелкадзе, Промес.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа.
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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?
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