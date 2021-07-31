Болельщики «Бенфики» не смогут посетить матч Лиги чемпионов против «Спартака» в Москве
14:12
Болельщики «Бенфики» не смогут посетить первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» в Москве.
«На матче против «Спартака» не будет болельщиков «Бенфики», только персонал», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы португальского клуба.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа на стадионе «Открытие банк арена», начало встречи — в 20.00 (мск). 30 июля «Спартак» сообщил, что встречу смогут посетить до 3 тысяч болельщиков.
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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?
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