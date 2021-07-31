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Болельщики «Бенфики» не смогут посетить матч Лиги чемпионов против «Спартака» в Москве

14:12

Болельщики «Бенфики» не смогут посетить первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» в Москве.

«На матче против «Спартака» не будет болельщиков «Бенфики», только персонал», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы португальского клуба.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа на стадионе «Открытие банк арена», начало встречи — в 20.00 (мск). 30 июля «Спартак» сообщил, что встречу смогут посетить до 3 тысяч болельщиков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12032045

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?

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