Болельщики «Бенфики» не смогут посетить матч Лиги чемпионов против «Спартака» в Москве

Болельщики «Бенфики» не смогут посетить первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» в Москве.

«На матче против «Спартака» не будет болельщиков «Бенфики», только персонал», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы португальского клуба.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа на стадионе «Открытие банк арена», начало встречи — в 20.00 (мск). 30 июля «Спартак» сообщил, что встречу смогут посетить до 3 тысяч болельщиков.