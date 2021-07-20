«Спартак» свой домашний матч против «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов проведет 4 августа, информирует официальный сайт УЕФА. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Ответный матч команды проведут 10 августа в Португалии. В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в четвертом отборочном раунде. В случае неудачи красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы.