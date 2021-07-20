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Стала известна дата проведения матча «Спартак» — «Бенфика» в отборе Лиги чемпионов

16:46
Домашний стадион «Спартака» — «Открытие банк арена». Фото UEFA.com
Домашний стадион «Спартака» — «Открытие банк арена». Фото UEFA.com
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«Спартак» свой домашний матч против «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов проведет 4 августа, информирует официальный сайт УЕФА. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Ответный матч команды проведут 10 августа в Португалии. В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в четвертом отборочном раунде. В случае неудачи красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы.

Спартак — Бенфика

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032615--spartak-moskva-vs-benfica/

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