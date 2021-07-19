Де Дзерби оценил шансы «Шахтера» в матчах с «Генком»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о жеребьевке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с «Генком».

«Если мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов, должны проходить два раунда квалификации, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 19 июля. — Если бы нам достался, например, победитель пары ПСВ — «Галатасарай», было бы точно так же тяжело, как и с «Генком», потому что в Лиге чемпионов все игры очень сложные.

«Генк» — это команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне «Генк» завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл «Брюгге» матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и «Шахтер»".

Первый матч состоится в Бельгии 3 августа. Ответная игра пройдет 10 августа в Киеве.