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«Спартак» предупредил болельщиков, что они не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой»

18:11
Болельщики &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
Болельщики &amp;quot;Спартака&amp;quot;. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на своем официальном сайте напомнил болельщикам красно-белых, что матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» в Португалии пройдет без болельщиков гостей. Ранее УЕФА принял решение, что на матчи отборочного турнира еврокубков в текущем сезоне гостевая квота реализовываться не будет.

«Исполком УЕФА запретил обмен билетами для болельщиков команды гостей во время отборочного этапа и плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций нового сезона, — говорится в сообщении. — Таким образом, правило пяти процентов для болельщиков гостей применяться не будет.

Данное решение принято УЕФА для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции исходя из большого количества матчей и проведения игр всех раундов в два тура. Таким образом УЕФА соблюдает существующие меры безопасности, при этом не нарушая спортивного принципа соревнований: каждая команда сыграет с поддержкой своих болельщиков на домашних аренах (количество зрителей на трибунах определяют местные органы власти).

Соответственно, билеты в гостевые секторы на выездных матчах отборочного этапа и плей-офф Лиги чемпионов реализовываться не будут. Помимо этого, в связи с коронавирусными ограничениями в настоящий момент власти Португалии не уведомили местные клубы о возможности и порядке допуска зрителей на стадионы. Информация о проведении матчей со зрителями в Португалии появится только к концу июля.

УЕФА отмечает, что ситуация будет пересмотрена для группового этапа всех трех соревнований».

Первый матч состоится в Москве 4 августа. Ответная игра пройдет в Португалии 10 августа.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-20-gostevyye_sektory_na_matchakh_otborochnogo_etapa_i_pley-off_ligi_chempionov_budut_zakryty_po_resheniyu_uyefa/

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Евгений Петров все материалы автора

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