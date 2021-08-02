«Монако» и «Црвена Звезда» узнали возможных соперников в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. По ее итогам возможного соперника узнал «Спартак».

Также определился возможный соперник «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин. В случае успеха в третьем раунде французы встретятся с победителем противостояния «Генка» и «Шахтера».

Полностью список пар выглядит следующим образом:

Путь чемпионов

«Зальцбург» (AUT) — «Брондбю» (DEN)

«Динамо» Загреб (CRO) / «Легия» (POL) — «Црвена Звезда» (SRB) / «Шериф» (MDA)

«Ференцварош» (HUN) / «Славия» Прага (CZE) — ЧФР (ROU) / «Янг Бойз» (SUI)

«Олимпиакос» (GRE) / «Лудогорец» (BUL) — «Мальме» (SWE) / «Рейнджерс» (SCO)

Путь представителей лиг

«Генк» (BEL) / «Шахтер» (UKR) — «Монако» (FRA) / «Спарта» (CZE)

«Спартак» (RUS) / «Бенфика» (POR) — ПСВ (NED) / «Митьюлланд» (DEN)

Матчи пройдут 17-18 и 24-25 августа, начало всех встреч — в 21.00 СЕТ. Если потребуется, по итогам ответного поединка будет назначено дополнительное время и серия пенальти.

Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, где присоединятся к 26 клубам с прямыми путевками (жеребьевка 26 августа). Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы УЕФА (жеребьевка 27 августа).