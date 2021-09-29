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Спиридонов — о победе «Шерифа»: «Заметил, что ремонт в квартирах в Москве приостановился»

20:35
«Шериф» победил «Реал» (2:1). Фото Getty Images
«Шериф» победил «Реал» (2:1). Фото Getty Images
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Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал гостевую победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я заметил, что ремонт в квартирах в Москве приостановился. Все молдаване поехали в футбол играть сейчас. Я рад за молдаван, молодцы. И «кони» в свое время два раза «Реал» обыгрывали на групповой стадии», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После двух туров молдавский клуб с 6 очками занимает первое место в своей группе в Лиге чемпионов.

Реал — Шериф

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