Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал гостевую победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я заметил, что ремонт в квартирах в Москве приостановился. Все молдаване поехали в футбол играть сейчас. Я рад за молдаван, молодцы. И «кони» в свое время два раза «Реал» обыгрывали на групповой стадии», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После двух туров молдавский клуб с 6 очками занимает первое место в своей группе в Лиге чемпионов.