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«Спартак» расширил заявку в Лиге чемпионов

11:45
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Накануне первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», который пройдет сегодня, 4 августа, в Москве, «Спартак» изменил заявку, добавив в нее семь футболистов: вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова, Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова, Даниила Денисова.
Все они вошли в лист Б. Туда в течение сезона при выполнении определенных условий можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.

Изменилась и заявка португальской команды: в нее включен Роман Яремчук.

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Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры