Спиридонов — о предстоящем матче «Спартака» против «Бенфики»: «Уйду расстроенным со стадиона»
11:00
Российский волейболист Алексей Спиридонов оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Есть ли у «Спартака» шансы? Посмотрим. Я думаю, сегодня должен быть совершенно другой настрой. Все-таки это Лига чемпионов, а не РПЛ. Я не знаю, в душе что-то мне не верится, что «Спартак» одержит победу. Как бы ни хотелось в это верить, но что-то есть такое предчувствие. Уйду расстроенным со стадиона», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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