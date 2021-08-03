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«Спартак» опубликовал промо-ролик к матчу с «Бенфикой»

22:50
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«Спартак» опубликовала промо-ролик в преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало игры — 20.00 (мск). Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.

Спартак — Бенфика

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1422641815841292288

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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