Российский полузащитник «Монако» прокомментировал гостевую победу над «Спартой» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0).

Головин сделал в этой встрече голевую передачу на Орельена Тшуамени.

«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит еще ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд. Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее «Спарта» очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что она будет бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию», — сказал Головин «СЭ».

Ответный матч состоится 10 августа.