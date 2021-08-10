«Янг Бойз» обыграл ЧФР (3:1), «Мальме» оказался сильнее «Рейнджерс» (2:1), а «Динамо» Загреб переиграл «Легию» (1:0) в ответных матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В параллельном матче «Лудогорец» сыграл вничью с «Олимпиакосом». Судьба команд в турнире решалась в серии пенальти, в которой сильнее оказалась команда из Болгарии (2:2 д.в., пенальти — 4:1).

Таким образом, «Лудогорец», «Янг Бойз», «Мальме» и «Динамо» Загреб вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

«Янг Бойз» (Швейцария) — ЧФР (Румыния) — 3:1 (3:1)

10 августа. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

«Лудогорец» (Болгария) — «Олимпиакос П» (Греция) — 2:2 д.в. (0:1, 2:1, 0:0).

Пенальти — 4:1

10 августа. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».

«Легия» (Польша) — «Динамо З» (Хорватия) — 0:1 (0:1)

10 августа. Варшава. Стадион «Пепси Арена».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция) — 1:2 (1:0)

10 августа. Глазго. Стадион «Айброкс».