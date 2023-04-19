Спаллетти: «Наполи» играл лучше «Милана» в обоих матчах»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Миланом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю «Милан», а также своих игроков. У нас была блестящая Лига чемпионов. К этим матчам мы подошли несколько выхолощенными и поплатились за отсутствие опыта. Мы лучше играли в обоих матчах, но недостаточно хорошо распорядились своими моментами, находясь в их штрафной. Некоторые игроки подошли к этой игре не в лучшей форме. Мы могли избежать пропушенного мяча при равном счете», — цитриует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».