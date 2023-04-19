Лескотт: «Последние несколько недель «Милан» выглядел солидно, и сегодня вновь показал это»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал ничью «Милана» с «Наполи» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Последние несколько недель «Милан» выглядел солидно, и сегодня показал это снова. Выступление команды было совершенным», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».