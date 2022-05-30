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Сорокин не исключил, что на финал Лиги чемпионов в Париже попали люди с фальшивыми билетами

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу в России Алексей Сорокин высказался о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Очевидно, что множество фальшивых билетов создаёт огромные сложности для служб безопасности, для сотрудников, которые работают на «последней миле» с болельщиками. Чтобы справиться с такой ситуацией, нужна специальная подготовка. Нужен большой контингент людей, которые изучают ситуацию, большое количество стюардов, которые сразу сопровождают людей с неподтверждёнными, неработающими билетами в сторону. Все специальные операции должны отрабатываться заранее, а здесь у коллег, наверное, было немного времени на подготовку, и с этим связано то, что получилось не очень красиво. Жаль, что у людей осталось плохое впечатление. Я не исключаю, что на стадион могли попасть люди с фальшивыми билетами и не попасть — с подлинными. Это всегда обидно», — заявил Сорокин в интервью RT.

Ранее министр спорта Франции обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках на финале Лиги чемпионов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1009289-aleksei-sorokin-final-ligi-chempionov
Лига чемпионов УЕФА
Алексей Сорокин (руководитель)
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