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Сорокин заявил, что беспорядки в финале ЛЧ в Париже связаны с недостаточным временем подготовки

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу в России Алексей Сорокин объяснил причину беспорядков в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Когда используется слезоточивый газ, это всегда плохо. Поэтому действия полиции вызывают вопросы. Думаю, что все это связано с недостаточной заблаговременной подготовкой. Не была получена и обработана информация, что готовится большой наплыв фальшивых билетов, и службы безопасности не подготовились к такому развитию событий. Эти сценарии обычно проигрываются и отрабатываются заранее. Но на это нужны время и усилия», — заявил Сорокин в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, можно ли предсказать наплыв фальшивых билетов перед такими масштабными мероприятиями.

«Да, можно. Есть специальные методики у служб безопасности, над этим работает специальный аналитический отдел, который проводит сбор данных, оценку ситуации. Задействуют психологов. Можно предугадать, что это будет не 100 и не 200 фальшивок, а много тысяч», — добавил Сорокин.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1009295-sorokin-besporyadki-final-lch
Лига чемпионов УЕФА
Алексей Сорокин (руководитель)
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