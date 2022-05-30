На финал Лиги чемпионов было напечатано до 40 тысяч поддельных билетов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что поддельные бумажные билеты, с которыми пришли на финальный матч Лиги чемпионов в Париже британские болельщики, были произведены промышленным способом.

«До 40 тысяч британских болельщиков пришли к «Стад де Франс» без билетов или с поддельными билетами, а в ходе предварительной проверки было отмечено массовое промышленное и организованное мошенничество с поддельными билетами», — цитирует министра L'Equipe.

Глава МВД Франции заявил, что действия французской полиции, в отношении которых также звучала критика, особенно по поводу применения слезоточивого газа, позволили «избежать гибели людей и тяжелых травм».