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Сегодня, 17:19

На финал Лиги чемпионов было напечатано до 40 тысяч поддельных билетов

Иван Шитик
Корреспондент
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что поддельные бумажные билеты, с которыми пришли на финальный матч Лиги чемпионов в Париже британские болельщики, были произведены промышленным способом.

«До 40 тысяч британских болельщиков пришли к «Стад де Франс» без билетов или с поддельными билетами, а в ходе предварительной проверки было отмечено массовое промышленное и организованное мошенничество с поддельными билетами», — цитирует министра L'Equipe.

Глава МВД Франции заявил, что действия французской полиции, в отношении которых также звучала критика, особенно по поводу применения слезоточивого газа, позволили «избежать гибели людей и тяжелых травм».

Лига чемпионов УЕФА
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