Соболев ждет мощной поддержки о 3 тысяч болельщиков, которые смогут посетить матч «Спартак» — «Бенфика»
16:50
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу того, что на отборочный матч Лиги чемпионов красно-белых против португальской «Бенфики» допустили всего 3 тысячи болельщиков.
— В некоторых регионах на трибуны пускают всего 500 человек, здесь хотя бы 3 тысячи разрешили, — сказал Соболев на предматчевой пресс-конференции. — Уверен, что они будут болеть так, как будто допустили минимум 50 процентов. Наши болельщики повсюду — по всей России, в других странах. Они будут смотреть игру дома, в барах, будут болеть за нас. Мы все прекрасно понимаем. Постараемся не подвести наших болельщиков.
Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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