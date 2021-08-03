Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу того, что на отборочный матч Лиги чемпионов красно-белых против португальской «Бенфики» допустили всего 3 тысячи болельщиков.

— В некоторых регионах на трибуны пускают всего 500 человек, здесь хотя бы 3 тысячи разрешили, — сказал Соболев на предматчевой пресс-конференции. — Уверен, что они будут болеть так, как будто допустили минимум 50 процентов. Наши болельщики повсюду — по всей России, в других странах. Они будут смотреть игру дома, в барах, будут болеть за нас. Мы все прекрасно понимаем. Постараемся не подвести наших болельщиков.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).