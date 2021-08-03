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Валерий Баринов: «Все игроки «Спартака» выйдут с горящими глазами. Они не проиграют завтра «Бенфике»»

17:50
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Я не знаю, какие задачи ставит португалец. Витория говорит, что «Спартаку» нечего терять. Он, наверное, еще не понял, куда попал. Спартаковские болельщики ждут Лигу чемпионов, все хотят попасть в групповой этап. «Спартак» был хорош в предсезонном кубке, но потом проиграл в Казани. Мне кажется, что команда плохо настроилась на первые два тура чемпионата. Все игроки команды живут игрой с «Бенфикой». Промеса, конечно, будет не хватать, но остальные выйдут на матч с горящими глазами. Думаю, что «Спартак» завтра не проиграет», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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