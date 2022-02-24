Снайдер : «Бенфика» поверила в себя во втором тайме»

Экс-полузащитник «Аякса» Весли Снайдер считает, что его бывшая команда должна была раньше решить исход матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:2).

«Бенфика» поверила в себя во втором тайме, потому что отставала всего на один гол. «Аякс» должен был решить исход матча раньше», — цитирует пресс-служба УЕФА Снайдера.

Ответная игра пройдет в Нидерландах, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.