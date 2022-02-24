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Сегодня, 03:55

Снайдер : «Бенфика» поверила в себя во втором тайме»

Снайдер прокомментировал ничью «Аякса» с «Бенфикой»
Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-полузащитник «Аякса» Весли Снайдер считает, что его бывшая команда должна была раньше решить исход матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:2).

«Бенфика» поверила в себя во втором тайме, потому что отставала всего на один гол. «Аякс» должен был решить исход матча раньше», — цитирует пресс-служба УЕФА Снайдера.

Ответная игра пройдет в Нидерландах, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
2:2
Аякс
Голы
Тадич, 18 (0:1), Алле, 26 (1:1), Алле, 29 (1:2), Яремчук, 72 (2:2)
Бенфика
Влаходимос Жилберту (Гонсалвеш, 90+1) Гримальдо Вертонген Отаменди Эвертон (Яремчук, 62) Рафа Силва Вайгль Таарабт (Паулу Бернарду, 85) Нуньес (Лазаро, 90) Рамуш
Аякс
Пасвер Тимбер Мазрауи (Ренс, 90+2) Блинд (Тальяфико, 74) Мартинес Альварес Гравенберх (Классен, 74) Тадич Антони Алле Бергхайс
Предупреждения
Нуньес 46’, Рамуш 49’, Яремчук 72’  -  Мазрауи 23’, Бергхайс 45’, Антони 87’
Судьи
Винчич (Словения)
Уэсли Снайдер
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ФК Аякс
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