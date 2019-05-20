СМИ: "Тоттенхэм" уверен, что Кейн сыграет в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может восстановиться от травмы к финальному матчу Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Форвард сборной Англии получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче ЛЧ против "Манчестер Сити"​, и с тех пор не выходил на поле.

По информации London Evening Standard, 25-летний футболист восстанавливается с опережением графика. На выходных Кейн принял участие в тренировке и не испытал недомоганий. Если форвард избежит рецидива, то он отправится в Испанию.

В сезоне 2018/19 Харри Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.