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21 февраля, 04:32

Индзаги: «Жаль, что перевес — всего лишь в один мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Симоне Индзаги.
Фото Reuters

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот матч оставляет нам хорошие впечатления экстраординарной игрой против великолепного соперника. Нам жаль, что перевес всего лишь в один мяч, поскольку предстоит интенсивный матч в Мадриде. Доволен Арнаутовичем — он работает очень хорошо.

За эти полгода мы добились очень хороших результатов, но самые важные месяцы - это март и апрель. Парни должны продолжать в том же духе. Мне нравится, как они тренируются, но мы знаем, что будут трудности: напряженные матчи, усталость, некоторые получат травмы. Но мы должны продолжать работать так, как делаем это сейчас», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039918--inter-vs-atletico-de-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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