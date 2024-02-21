Самуэл Лино: «Нам нужно забыть поражение от «Интера»

Защитник «Атлетико» Самуэл Лино прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это лучший турнир в мире — мы не можем оплошать. Бывает — таков футбол. Что случилось, то случилось. Нам нужно забыть это. Забыть индивидуальные ошибки, так как именно они привели «Интер» к нашим воротам», — цитирует пресс-служба УЕФА Лино.

Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.