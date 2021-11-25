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Симеоне оценил шансы «Атлетико» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Милана»

07:36
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Милана» (0:1) в матче 5-го тура групповой стадии турнира.

«Я более чем оптимистичен. Наши игроки сделали все, что было в их силах, их не в чем винить. В первом тайме обе команды мешали друг другу атаковать. Мы хорошо поработали в защите и не очень хорошо в атаке. Ни у нас, ни у «Милана» не было голевых моментов. Во втором тайме «Милан» больше владел мячом и был лучше в деталях.

В Лиге чемпионов каждый матч сложный. Я всегда настраиваюсь на оптимизм. «Атлетико» будет бороться в последнем матче в группе. Лига чемпионов не прощает никого, в плей-офф попадают только те, кто заслуживает этого", — приводит Marca слова Симеоне.

«Атлетико» занимает третье место в группе H с 4 очками в 5 матчах. В последнем туре мадридцы встретятся с «Порту», занимающим вторую строчку с 5 очками.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/11/24/619ebafce2704e805e8b45cc.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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