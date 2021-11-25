Анчелотти объяснил, почему заменил Алабу в матче с «Шерифом»
07:35
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что заменил защитника Давида Алабу в матче с «Шерифом» (3:0) в Лиге чемпионов из-за травмы. Австриец на 65-й минуте покинул поле, уступив место Начо.
«Мы сняли Алабу с игры, потому что он вывихнул сустав, но не думаю, на самом деле, что это создаст какую-то серьезную проблему. Уверены, что он будет готов к ближайшим играм», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032695--sheriff-vs-real-madrid/
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