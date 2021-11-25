Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Анчелотти объяснил, почему заменил Алабу в матче с «Шерифом»

07:35
Теги:

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что заменил защитника Давида Алабу в матче с «Шерифом» (3:0) в Лиге чемпионов из-за травмы. Австриец на 65-й минуте покинул поле, уступив место Начо.

«Мы сняли Алабу с игры, потому что он вывихнул сустав, но не думаю, на самом деле, что это создаст какую-то серьезную проблему. Уверены, что он будет готов к ближайшим играм», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Шериф — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032695--sheriff-vs-real-madrid/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск
Навесные конструкции рухнули на ЦКАД
0