Анчелотти объяснил, почему заменил Алабу в матче с «Шерифом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что заменил защитника Давида Алабу в матче с «Шерифом» (3:0) в Лиге чемпионов из-за травмы. Австриец на 65-й минуте покинул поле, уступив место Начо.

«Мы сняли Алабу с игры, потому что он вывихнул сустав, но не думаю, на самом деле, что это создаст какую-то серьезную проблему. Уверены, что он будет готов к ближайшим играм», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.