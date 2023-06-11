Шейх Мансур поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур поздравил свою команду с победой в Лиге чемпионов.

В финале турнира «горжане» обыграли «Интер» со счетом 1:0.

«Мои поздравления и благодарность преданным болельщикам «Манчестер Сити» и всем в клубе, включая менеджмент, технический персонал и игроков. Будем продолжать праздновать», — написал Мансур в соцсетях.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.