Холанн: «Никогда бы не подумал, что сделаю требл. Это невероятно»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов.

«Это невероятно. Столько эмоций, это было моей мечтой. Никогда бы не подумал, что сделаю требл. Я перешел сюда ради этого, ради этой медали, и это то, что я сделал. Я горжусь и теперь я собираюсь отдохнуть. Горжусь ли я своим сезоном? Могло быть и лучше, могло быть и хуже, но в итоге мы сделали золотой хет-трик с этим фантастическим клубом, и я очень счастлив», — приводит слова Холанна RMC Sport.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. Сам Холанн стал лучшим бомбардиром турнира.