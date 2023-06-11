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Сегодня, 11:09

Пономарев — об игре Лукаку в финале Лиги чемпионов: «Перенервничал. Он не дешевое повидло»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии «СЭ» сравнил игру форварда «Интера» Ромелу Лукаку в финале ЛЧ с матчами нападающего «Спартака» Квинси Промеса в РПЛ.

«Можно ли Лукаку назвать дешевым повидлом? Нет, он не дешевое повидло. Лукаку выше по классу. Промес в РПЛ выходит, дурака поваляет, глядишь, гол забьет, потом две игры отдыхает. Поэтому я так и назвал его. Финал Лиги чемпионов — это важная игра, вот и перенервничал он. Здесь все по-другому. Да, моменты были у него, но не забил. Бывает такая ситуация. Так что здесь не могу сравнивать этих игроков», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Манчестер Сити» переиграл «Интер» в финальном матче турнира со счетом 1:0.

Квинси Промес
Ромелу Лукаку
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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