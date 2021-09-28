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«Шериф» открыл счет в матче с «Реалом»

22:28
«Шериф» повел в матче с «Реалом». Фото Instagram
«Шериф» повел в матче с «Реалом». Фото Instagram
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«Шериф» повел в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов против «Реала».

На 25-й минуте отличился Джасур Яхшибоев. Форвард из Узбекистана головой замкнул фланговую подачу в исполнении Кристиану.

Счет матча — 1:0 в пользу «Шерифа». Молдавский клуб на данный момент лидирует в группе.

В первом туре команда из Тирасполя победила «Шахтер» (2:0). Яхшибоев забил свой первый мяч в Лиге чемпонов.

Реал — Шериф

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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