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Тухель: «Любая команда в мире слабее без Криштиану Роналду»

22:15
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Любая команда в мире слабее без Криштиану Роналду, потому что он один из величайших игроков в истории. Они потеряли великого чемпиона и большую личность. Но можно выигрывать матчи и быть сильной командой и без Роналду.

У них есть большой опыт, в том числе в Лиге чемпионов. У «Ювентуса» были некоторые проблемы на старте сезона, но они всегда очень убедительно смотрятся в Лиге чемпионов. Легко сказать, что мы фавориты. Так у соперника появляется мотивация. Мы должны принять это, потому что мы выиграли турнир», — цитирует Тухеля Daily Mail.

Игра «Ювентус» — «Челси» состоится завтра, в среду 29 сентября, начало — в 22.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

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