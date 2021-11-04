«Интер» переиграл «Шериф»

«Интер» выиграл у «Шерифа» (3:1) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Первый тайм обошелся без голов. После перерыва голами отметились Марсело Брозович, Милан Шкриньяр и Алексис Санчес. В дополнительное время молдавская команда забила гол престижа.

«Интер» поднялся на второе место в группе D, обойдя «Шериф». Команды разделяет одно очко — 7 против 6.

Лига чемпионов

Группа D

«Шериф» (Молдавия) — «Интер» (Италия) — 1:3 (0:0)

Голы: Брозович, 54 (0:1). Шкриньяр, 66 (0:2). Санчес, 82 (0:3). Траоре, 90+2 (1:3).

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Бруну, 73), Тилль, Аддо (Раделич, 62), Яхшибоев (Жюльен, 82), Траоре, Кастаньеда.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Дюмфрис, 46), де Врей (Раноккиа, 85), Димарко (Перишич, 64), Шкриньяр, Бастони, Видаль, Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо, 35. Дармиан, 43. Кристиану, 51. Коловос, 61. Костанца, 63. Шкриньяр, 67.

Судья: Цвайер (Германия).

3 ноября. Тирасполь. Стадион «Шериф».